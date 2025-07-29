BitMine تهبط بنسبة 27% رغم ترويجها لقيمة إيثيريوم المُضمَنة عند 60,000 دولار

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - تراجعت أسهم شركة BitMine Immersion Technologies بنحو 27%، رغم رسالة تحفيزية حملت توقيع توم لي من FundStrat تهدف إلى تعزيز الثقة في الشركة المتخصصة في خزائن الإيثيريوم.

أعلنت BitMine، يوم الإثنين، عن إطلاق سلسلة شهرية جديدة بعنوان "رسالة الرئيس"، تهدف إلى إلقاء الضوء على خططها الأوسع في مجال العملات المشفرة.

وخلال العرض التقديمي، تحدث توم لي عن خطة الشركة طويلة الأجل بشأن الإيثر، بما في ذلك نيتها الاحتفاظ بنسبة 5% من المعروض الإجمالي، وتوقعات بتقييم مستقبلي مرتفع للعملة.

كما أظهرت شريحة عرض شاركتها الشركة على منصة X أن القيمة المُضمَنة المحتملة لعملة إيثر (ETH) قد تصل إلى 60,000 دولار، استنادًا إلى تقارير صادرة عن شركات أبحاث لم يُفصح عنها.

إلا أن هذه الرسائل لم تلقَ صدى لدى المستثمرين، حيث انخفض سهم BitMine بأكثر من 11% ليصل إلى 35.11 دولارًا خلال جلسة التداول، ثم تراجع بنسبة 15% إضافية في جلسات ما بعد الإغلاق.

ويمثل هذا التراجع تناقضًا حادًا مع حركة السهم في أوائل يوليو، حين ارتفعت أسهم BitMine بأكثر من 3000% لتبلغ أعلى مستوى سنوي عند 135 دولارًا، وذلك عقب إعلانها عن نيتها شراء الإيثر.

انخفضت أسهم BitMine في كل من جلسات التداول وجلسات ما بعد الإغلاق. المصدر: Google Finance

BitMine تمتلك 600,000 إيثر

أكد توم لي خلال العرض التقديمي أن BitMine تحتفظ حاليًا بـ 600,000 إيثر، تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار.

إن الهدف طويل الأجل للشركة هو أن تصبح "شبكة توثيق أمريكية بالكامل"، بحيث تكون 100% من عملياتها داخل الولايات المتحدة.

لي يؤكد أن جميع عمليات BitMine ستكون جغرافيًا داخل الولايات المتحدة. المصدر:

كما أضاف أن BitMine تسعى لتصبح جهة فاعلة مجتمعية في نظام إيثيريوم، بما يعزز البنية التحتية للشبكة. وجدد التزام الشركة بخططها المعلنة سابقًا للاحتفاظ وتحقيق تحصيص بنسبة 5% من إجمالي عرض الإيثر.

وفي يونيو، قال فينسنت ليو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Kronos Research، لـ Cointelegraph، إن إنشاء خزائن إيثيريوم يتطلب "استراتيجية مدروسة لحماية رأس المال وتعزيز السيولة"، مؤكدًا أن "غياب تنفيذ واضح ورؤية طويلة المدى من شأنه أن يُضعف القيمة المستدامة لهذه المبادرات."

خزائن الإيثر قد تدفع بالسعر للصعود

في المقابل، قال ديفيد غرايدر، الشريك في شركة رأس المال الاستثماري Finality Capital، في منشور على X يوم الإثنين، إن "ازدهار شركات خزائن الإيثر من شأنه أن يُعزز تدفقات ETH وحركته السعرية، على غرار تأثير شركة MicroStrategy على البيتكوين"، وهو ما يُعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة لـ BitMine.

كما كشف غرايدر أن Finality Capital تمتلك حصة في BitMine.

ومن بين أبرز الشركات الأخرى التي اشترت كميات كبيرة من الإيثر: SharpLink Gaming التي تمتلك 438,000 إيثر، و Bit Digital التي تحتفظ بأكثر من 100,000 ETH و Blockchain Technology Consensus Solutions، والتي رفعت حصتها إلى 29,122 إيثر بعد جمع تمويل بقيمة 62.4 مليون دولار.

وكان راي يوسف، الرئيس التنفيذي لتطبيق NoOnes المالي، قد صرّح سابقًا لـ Cointelegraph بأن الشركات ترى في شبكة إيثيريوم مكونًا حيويًا للبنية التحتية، وهو ما يُفسر النمو المتسارع في خزائن الشركات المُعتمدة على الإيثر.