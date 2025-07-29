شركة كندية للسجائر الإلكترونية تقفز بنسبة 550% بعد تحولها إلى خزينة BNB

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - قفزت أسهم شركة CEA Industries Inc. (رمزها: VAPE)، المتخصصة في السجائر الإلكترونية، بنسبة تقارب 550% يوم الإثنين، بعد إعلان خططها للتحول إلى أكبر شركة خزينة عملة BNB مدرجة في الولايات المتحدة.

وأغلقت أسهم VAPE تداولات الإثنين عند 57.59 دولارًا، بارتفاع بلغ حوالي 549% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 8.88 دولارات. لكنها سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 7% تقريبًا في تداولات ما بعد الإغلاق لتصل إلى 53.61 دولارًا.

وكانت CEA Industries قد أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين عن خطتها لتصبح أكبر شركة خزينة BNB (BNB) مدرجة في البورصة الأمريكية، من خلال بيع أسهم خاصة بقيمة 500 مليون دولار لمستثمرين خاصين، إلى جانب 750 مليون دولار نقدًا إضافيًا يمكن تحصيلها عبر تنفيذ الضمانات (warrants).

وتتعاون الشركة مع شركة الاستثمار 10X Capital ومع YZi Labs، التي كانت تسوّق نفسها سابقًا على أنها المكتب العائلي لمؤسس Binance الشريك، تشانغبينغ زاو (CZ). وكانت YZi Labs قد أعلنت مطلع هذا الشهر أنها تدعم 10X Capital لإنشاء شركة خزينة قائمة على عملة BNB.

أسهم VAPE أغلقت تداولات الإثنين عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. المصدر: Google Finance

صفقة تصل إلى 1.25 مليار دولار لشراء BNB

قد تُمكِّن هذه الصفقة CEA Industries من الحصول على تمويل يصل إلى 1.25 مليار دولار بعد إغلاق الصفقة المتوقع يوم الخميس، حيث تعتزم استخدامه "لاقتناء عملة BNB، وفتح الباب أمام المستثمرين المؤسسيين والأفراد للمشاركة في نظام BNB Chain البيئي".

وقال ديفيد نامدار، الرئيس التنفيذي المقبل لـ CEA Industries والشريك الأول في 10X Capital والمؤسس المشارك والرئيس السابق للتداول في Galaxy Digital:

"من خلال إنشاء كيان خزينة مدرج في الولايات المتحدة، فإننا نُتيح للمستثمرين التقليديين إمكانية المشاركة بطريقة شفافة."

وأضاف: "BNB Chain هي واحدة من أكثر سلاسل الكتل استخدامًا حول العالم، ومع ذلك كان الوصول المؤسسي إليها محدودًا حتى الآن."

وتخطط الشركة لزيادة حيازاتها من BNB خلال العامين المقبلين عبر عروض السوق المباشرة واستراتيجيات أخرى مُجربة. كما تسعى إلى تحقيق إيرادات من خلال تحصيص العملة (staking) والإقراض.

شركات عامة أخرى تتحول لتكديس العملات المشفرة

شهد العام الجاري تحوّل عدد من الشركات المدرَجة إلى اعتماد العملات المشفرة كأصول خزينة. وفي بعض الحالات، ساعدت هذه الإعلانات على رفع قيمة الشركة وكذلك العملة المشفرة المُستهدفة.

BNB مملوكة في الغالب لـ CZ وBinance

كشف تشانغبينغ زاو في فبراير أن 98.5% من محفظته من العملات المشفرة مكوّنة من BNB، دون أن يحدد القيمة الإجمالية. وفي تقرير لمجلة Forbes نُشر في يونيو 2024، تبين أن زاو وشركة Binance معًا كانا يملكان آنذاك 71% من إجمالي عملات BNB المتداولة.

وترتبط BNB بشكل وثيق بمنصة Binance، إذ أطلقتها الشركة في عام 2017 إلى جانب شبكة BNB Chain، ولا تزال توفر مزايا لحاملي BNB على منصتها.

وعلى الرغم من أن Binance لم تعد تشارك في تطوير العملة أو الشبكة، إلا أن بعض المستثمرين يرون في BNB وسيلة غير مباشرة للوصول إلى النظام البيئي لبورصة Binance.

ويُذكر أن زاو ممنوع من إدارة Binance بموجب صفقة إقرار بالذنب في قضايا غسل أموال مع السلطات الأمريكية، إلا أنه لا يزال أكبر مساهم في البورصة.

وبحسب CoinGecko، فقد تراجعت عملة BNB بنسبة 1.8% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتداول دون مستوى 830 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها أعلى من 858 دولارًا في وقت سابق من يوم الإثنين.

10X Capital تهيمن على الإدارة العليا لـ VAPE

أعلنت CEA Industries أن عددًا من كبار التنفيذيين في 10X Capital سيتولون المناصب القيادية في الشركة.

فإلى جانب تعيين ديفيد نامدار رئيسًا تنفيذيًا، سيتولى راسل ريد، المدير التنفيذي للاستثمار في 10X Capital، نفس المنصب في CEA Industries. كما سينضم سعد نجا، المدير السابق لإدارة المنتجات في منصة Kraken، إلى فريق الإدارة بالشركة.

وكانت CEA Industries قد دخلت سوق السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين في كندا بعد استحواذها على شركة Fat Panda المتخصصة في البيع بالتجزئة والتصنيع في أوائل يونيو.