إيثر: "الحيتان الضخمة" تواصل الشراء رغم تراجع عطلة نهاية الأسبوع

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - واصلت حيتان الإيثر شراء العملة المشفرة بكميات كبيرة، بحسب محللين من السلسلة، وذلك بالتزامن مع تعافي ETH من تراجع نهاية الأسبوع.

وقالت شركة تحليل البلوكتشين Arkham Intelligence يوم الأحد: "هناك جهة ما تشتري كميات هائلة من الإيثر"، مشيرةً إلى عنوان واحد اشترى ما قيمته 300 مليون دولار من إيثر عبر صفقات خارج البورصة (OTC) لدى Galaxy Digital.

ويحمل العنوان حاليًا 79,461 إيثر، بقيمة تقارب 282.5 مليون دولار.

كما كثفت شركة BlackRock أيضًا من مشترياتها، إذ شهد صندوق iShares Ethereum Trust التابع لها تدفقات داخلة بقيمة 1.7 مليار دولار خلال آخر عشرة أيام تداول متتالية.

وقد قفزت حيازات الإيثر في الصناديق المتداولة في البورصة بشكل عمودي خلال الشهر الماضي، مسجلةً نموًا بأكثر من 40% خلال 30 يومًا، بحسب بيانات Dune Analytics.

ارتفاع حيازات الإيثر في صناديق ETFs. المصدر: Dune Analytics

الحيتان الضخمة تواصل التراكم

ارتفع عدد العناوين التي تصنف على أنها "حيتان إيثر ضخمة" خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لمنصة Glassnode.

وتُعرّف هذه الفئة من الحيتان بالعناوين التي تحتفظ بأكثر من 10,000 ETH، حيث أُضيف أكثر من 200 عنوان جديد منذ بداية يوليو.

وتشمل هذه العناوين أيضًا ما تحتفظ به البورصات والمنصات الحافظة الكبيرة ومنتجات الاستثمار المتداولة، والتي كثفت من تراكم الإيثر مؤخرًا.

The Ether “mega whale” address count has also surged over the past 30 days, according to Glassnode.

The mega whale cohort is defined by addresses holding more than 10,000 ETH, with more than 200 added since the beginning of July.

These whale address counts include those held by exchanges, large custodians and exchange-traded products, which have been aggressively accumulating.

زيادة في عدد عناوين "حيتان إيثر الضخمة". المصدر: Glassnode

الإيثر يتعافى بالفعل

شهد سعر إيثر تراجعًا مؤقتًا في عطلة نهاية الأسبوع إلى ما دون 3,400 دولار، لكنه أظهر مؤشرات تعافٍ يوم الإثنين بارتفاعه مجددًا إلى 3,560 دولارًا.

وقالت مونيكا ملودزيانوفسكا، مديرة الشراكات الاستراتيجية في بورصة CoinW، لموقع Cointelegraph:

"رغم أن تباطؤ سوق العمل أثار قلق المستثمرين في البداية، فإن احتمالات التيسير النقدي قد تعكس هذا الاتجاه قريبًا، مما يوفر دفعة صعودية للعملات المشفرة مع تغير توقعات السيولة."

أداء سلبي في أغسطس

كما هو الحال مع بيتكوين، التي شهدت أداءً سلبيًا في 8 من آخر 12 شهر أغسطس، سجل إيثر بدوره خسائر في أغسطس على مدى السنوات الثلاث الماضية.

فقد تراجع بأكثر من 10% في أغسطس 2023 و2024، لكنه حقق قفزة بنسبة 35.6% في أغسطس 2021، الذي شهد ذروة السوق الصاعدة، بحسب CoinGlass.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعيه عبر منصة X إلى "شراء تراجع ETH".

وفي سياق آخر، وصفت شبكة CNBC في تقرير لها يوم السبت شبكة إيثريوم بأنها "العمود الفقري الخفي لوول ستريت".