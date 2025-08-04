وافق مجتمع كاردانو على إنفاق 71 مليون دولار من خزينة المشروع لتمويل ترقيات الشبكة

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - حصلت فريق تطوير كاردانو الرئيسي على موافقة لتلقي 96 مليون من عملة ADA من خزينة المشروع، للمضي قدمًا في الترقيات المقترحة على الشبكة.

قدّمت شركة Input Output Global المرمزة (IOG) فريق التطوير الرئيسي لكاردانو الاقتراح للحصول على ما يعادل 71 مليون دولار من عملة ADA، وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 74% من الأصوات، أي ما يعادل 200 صوتًا، مقابل 6 أصوات معارضة و7 ممتنعة، وفقًا لإجراء الحوكمة.

يركّز مخطط التطوير لمدة 12 شهرًا على تحسين قابلية التوسع وتجربة المطورين والتشغيل البيني. ومع ذلك، أثار الاقتراح بعض المخاوف داخل المجتمع بشأن التكاليف والمساءلة العامة والشفافية.

الترقية تشمل معاملات أسرع وتجربة انضمام أفضل

سيكون التمويل قائمًا على مراحل، حيث ستقوم منظمة Intersect وهي منظمة قائمة على أعضاء مجتمع كاردانو بدور الإدارة المستقلة.

وسيتم صرف المدفوعات مع تنفيذ كل مرحلة من الترقيات، إلى جانب إشراف إضافي عبر العقود الذكية ولجنة مخصصة، وفقًا لـ IOG. كما يتعين على الشركة نشر تحديثات شهرية، وسجلات زمنية هندسية، وتقارير مالية ربع سنوية.

ومن بين أبرز المشاريع ضمن اقتراح IOG: بروتوكول Hydra، الذي يهدف إلى تسريع المعاملات وتقليل تكلفتها، ومشروع Acropolis، الذي يسعى لإعادة هيكلة عقدة كاردانو بطريقة معيارية لتسهيل انضمام مطورين جدد وتعزيز المرونة.

يبلغ متوسط تكلفة المعاملة في كاردانو حاليًا حوالي 0.34 ADA، وفقًا لشركة الأبحاث Messari، مع متوسط وقت إنشاء كتلة يبلغ 20 ثانية.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى IOG إلى تقليل استخدام الذاكرة (RAM) وخفض التكاليف التشغيلية لمشغلي مجمعات التحصيص، إلى جانب وضع أسس تقنية لعقود ذكية أكثر تقدمًا وتعزيز التشغيل البيني بين الشبكات.

مخاوف المجتمع من التكاليف والشفافية

قال تيم هاريسون، نائب رئيس المجتمع والنظام البيئي في IOG، في بيان يوم السبت، إن هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها المجتمع بشكل مباشر على تمويل التطوير الأساسي لشبكة كاردانو.

وقبل التصويت، أعرب بعض أعضاء المجتمع عن قلقهم من تكلفة التمويل، وعدم وضوح كيفية إنفاق الأموال، والمساءلة بشأن تسليم ما تم التعهد به. كما تساءل البعض عما إذا كان ينبغي تقسيم الاقتراح إلى أهداف أصغر مع ميزانيات منفصلة تتطلب تصويتًا فرديًا على كل بند.

وكان هناك اقتراح منافس من اللجنة التوجيهية الفنية لكاردانو (TSC)، لكنه لم يحصل على تأييد من منظمة "إنترسيكت".

في منشور بتاريخ 28 أبريل على منصة X، قال آدم روش، عضو مجلس إدارة إنترسيكت، إن على المجتمع أن يقرر أي من الاقتراحين يدعم.

شبكات بلوكتشين أخرى تعمل على ترقيات أيضًا

كاردانو ليست الشبكة الوحيدة التي تعمل على ترقيات هذا العام.

فقد قامت شبكة سولانا برفع قدرة الكتل بنسبة 20% في 22 يوليو، لتصل إلى 60 مليون وحدة حساب (CU)، مع خطط لمزيد من التوسعة قبل نهاية العام.

أما شبكة إيثريوم فقد رفعت الحد الأقصى للغاز إلى حوالي 44.92 مليون وحدة غاز في 22 يوليو، وفقًا لـ Ycharts، مما يسمح لها بمعالجة عدد أكبر من المعاملات في كل كتلة.

كما شهدت إيثريوم تحديثًا رئيسيًا باسم "Pectra" في 7 مايو، شمل زيادة عدد وحدات البيانات (blobs) في كل كتلة ورفع حد التحصيص للمصادقين، من بين ترقيات أخرى. ومن المقرر إطلاق الترقية التالية، "Fusaka"، في نهاية عام 2025.