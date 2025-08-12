Metaplanet وSmarter Web تضيفان ما يقارب 100 مليون دولار من البيتكوين إلى خزائنهما

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:55 مساءً - أضافت شركتان مدرجتان في البورصة، هما Metaplanet اليابانية وThe Smarter Web Company البريطانية، ما يقارب 100 مليون دولار من البيتكوين إلى خزائنهما المؤسسية.

يوم الثلاثاء، كشفت Metaplanet عن شرائها 518 بيتكوين (BTC) مقابل نحو 61.4 مليون دولار، بمتوسط سعر 118,519 دولارًا للعملة الواحدة. وبذلك ارتفعت حيازات الشركة المدرجة في طوكيو إلى 18,113 بيتكوين، بقيمة تقارب 2.15 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، وبمتوسط تكلفة 101,911 دولارًا لكل بيتكوين.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي سيمون جيروفتش، أصبحت Metaplanet الآن في المركز السادس عالميًا من حيث حيازات البيتكوين بين الشركات العامة، خلف كل من Strategy، وMARA، وXXI، وBitcoin Standard Treasury Company، وRiot، بحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET.

وتأتي عملية الشراء الأخيرة بعد إعلان Metaplanet في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لجمع ما يصل إلى 555 مليار ين ياباني (3.7 مليار دولار) عبر طرح أسهم ممتازة دائمة لدعم استراتيجيتها في الاستحواذ.

أفضل 15 شركة لإدارة خزينة بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

Smarter Web تشتري 295 بيتكوين

كشفت Smarter Web وهي شركة تصميم مواقع إلكترونية وخزينة بيتكوين مدرجة في لندن، أيضًا يوم الثلاثاء عن شرائها 295 بيتكوين مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني (35.2 مليون دولار)، بمتوسط سعر 119,412 دولارًا لكل بيتكوين.

تم تمويل عملية الشراء جزئيًا من خلال زيادة رأسمال بقيمة 10.2 مليون دولار أُنجزت يوم الاثنين. وكما ورد سابقًا، جمعت الشركة أيضًا 21 مليون دولار عبر إصدار سندات مقومة بالبيتكوين الأسبوع الماضي.

وبذلك ارتفعت حيازات Smarter Web إلى 2,395 بيتكوين، بمتوسط تكلفة 110,555 دولارًا لكل عملة، أي بتكلفة إجمالية 264.8 مليون دولار. ووفق الأسعار الحالية، تبلغ قيمة هذه الحيازات نحو 284.8 مليون دولار، ما يمنح الشركة أرباحًا غير محققة تقدر بـ 20 مليون دولار.

وبأكثر من 1,500 بيتكوين تم شراؤها في يوليو وحده، قفزت Smarter Web من المرتبة 36 إلى المرتبة 23 عالميًا بين الشركات العامة، وتستهدف دخول قائمة العشرين الأوائل خلال الأسابيع المقبلة.

تمتلك شركة Smarter Web ٢٣٩٥ بيتكوين. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

الولايات المتحدة قد تؤمم بيتكوين الشركات

تجاوزت خزائن الشركات من العملات المشفرة حاجز 100 مليار دولار، مع امتلاك شركات خزائن البيتكوين 791,662 بيتكوين حتى يوليو، أي ما يقارب 4% من المعروض المتداول.

لكن بعض المحللين حذروا من أن تركز هذه الأصول بشكل متزايد في أيدي الشركات قد يخلق نقطة ضعف مركزية للبيتكوين.

وحذّر محلل العملات المشفرة ويلي وو من أن الولايات المتحدة قد تتحرك يومًا ما لتأميم هذه الحيازات، مشيرًا إلى تشابه محتمل مع التخلي عن معيار الذهب عام 1971.

وتوقع أن تقوم الحكومة بتمركز احتياطيات البيتكوين لدى الشركات وربما "الانقلاب عليها"، تمامًا كما تم تعليق قابلية تحويل الذهب في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.