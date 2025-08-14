شركة Canary تُسجّل صندوق ETF لعملة ترامب في ولاية ديلاوير

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 03:34 مساءً - قامت شركة Canary بتسجيل صندوق مؤشرات متداولة (ETF) للعملات المشفّرة مصمَّم لتتبع عملة ميم مرتبطة برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وبحسب موقع وزارة خارجية ولاية ديلاوير، قدّمت الشركة، يوم الأربعاء، طلب تسجيل Canary Trump Coin ETF. ويشير هذا التسجيل إلى احتمال إطلاق صندوق ETF للعملات المشفّرة يتتبع عملة Official Trump (TRUMP)، رغم أن تقديم طلب رسمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد يستغرق عدة أشهر أخرى.

ووفقًا لمؤشرات Cointelegraph، تبلغ القيمة السوقية لعملة TRUMP حوالي 1.9 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة الـ49 بين جميع العملات المشفرة وقت كتابة التقرير. وبين عملات الميم، تُصنّف العملة في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية، مع العلم أن القائمة لا تشمل عملة الميم الأصلية دوجكوين (DOGE).

تسجيل صندوق Trump Coin التابع لشركة Canary. المصدر: وزارة خارجية ديلاوير

يأتي تسجيل Canary بعد طلبات تقدّمت بها كل من Osprey Funds وREX Shares لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء صندوق ETF يتتبع عملة TRUMP، وهو الطلب الذي قُدّم في 21 يناير، بعد أيام فقط من إطلاق العملة.

قال ديمتريج رادين، مؤسس منصة Zekret والمدير التقني لشركة Fidium، في حديثه لـ"كوينتيليغراف" في يناير، إن الموافقة على صناديق ETF المبنية على عملات الميم باتت أكثر ترجيحًا في ظل الإدارة الحالية الصديقة للعملات المشفرة في لجنة الأوراق المالية، مضيفًا: "إنها خطوة جريئة قد تجلب مزيدًا من السيولة والقبول السائد لعملات الميم."

دوجكوين تتصدر صناديق عملات الميم

تُعد دوجكوين، التي أُنشئت كمزحة في عام 2013، أكثر عملة ميم حصدت الاهتمام في مجال صناديق المؤشرات المتداولة. حاليًا، هناك ما لا يقل عن ثلاثة صناديق ETF لدوجكوين قيد المراجعة لدى لجنة الأوراق المالية: أحدها من Grayscale، وآخر من Bitwise، وثالث من REX-Osprey.

وفي 26 يونيو، عدّلت Bitwise طلبها الخاص بصندوق دوجكوين لتشمل عمليات الاسترداد العينية، ما يسمح للمستثمرين بتحويل حصصهم في الصندوق إلى الأصل الأساسي مباشرة دون الحاجة لتحويلها إلى نقد أولًا. وتُخفّض هذه الميزة العبء الضريبي، ما يجعل الصندوق أكثر جذبًا للمستثمرين المؤسسيين.

وبعيدًا عن صناديق دوجكوين، تم تقديم طلب لصندوق BONK (BONK) في يناير الماضي. ومع ذلك، فقد تراجعت حُمّى عملات الميم بشكل كبير منذ ربيع 2025، بعد سلسلة من عمليات الاحتيال التي كشفت مخاطر هذه العملات على المستثمرين الأفراد.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية لقطاع عملات الميم أكثر من 82 مليار دولار وقت كتابة التقرير.