تايلاند تطلق مشروع Sandbox للمدفوعات بالعملات المشفرة للسياح

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 05:56 مساءً - تحديث (18 أغسطس، 8:12 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانًا رسميًا صادرًا عن هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC).

تستعد تايلاند لإطلاق بيئة تنظيمية تجريبية (Sandbox) تسمح للسياح الأجانب بتحويل العملات المشفرة إلى الباهت التايلاندي لإنفاقها داخل البلاد، وفق ما أعلنته الهيئة التايلاندية للأوراق المالية والبورصات (SEC).

ووفقًا لبيان صدر في 18 أغسطس عن الهيئة وأرسل إلى Cointelegraph، فإن مشروع TouristDigiPay سيستمر لمدة 18 شهرًا ابتداءً من الربع الرابع من عام 2025، بالتعاون مع وزارة المالية، ومكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO)، ووزارة السياحة والرياضة.

وأوضحت الهيئة أن العملات المشفرة لن يُسمح باستخدامها مباشرةً لشراء السلع والخدمات، حيث سيحصل التجار على المدفوعات بالباخت التايلاندي. كما ستُطبق متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD) التي يضعها مكتب مكافحة غسل الأموال على كل من مشغلي الأصول الرقمية ومزودي خدمات الأموال الإلكترونية.

وقالت الأمينة العامة للهيئة، بورنانونغ بوساراتراجون:

"يبني مشروع TouristDigiPay على المنظومة القائمة التي تدمج بين نظام تداول الأصول الرقمية الخاضع لإشراف الهيئة ونظام الأموال الإلكترونية الخاضع لإشراف بنك تايلاند"، مضيفةً أن البرنامج يتضمن "إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر" لحماية كل من السياح والتجار.

وسيُطبق كذلك عدد من الضوابط، منها حدود شهرية للإنفاق، وحظر سحب الأموال نقدًا بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بيتشاي تشونهفاجيرا، عن التفاصيل الكاملة للمشروع يوم الإثنين. المصدر: بيتشاي تشونهفاجيرا

المسؤولون يأملون أن تنعش الكريبتو قطاع السياحة

يهدف مشروع TouristDigiPay إلى تنشيط قطاع السياحة في تايلاند، استجابةً لتراجع أعداد الزوار الأجانب، خاصة من الصين التي لطالما اعتُبرت حجر الأساس في هذه الصناعة، بحسب صحيفة The Nation.

فقد استقبلت تايلاند نحو 16.8 مليون سائح في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض عن 17.7 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض عدد السياح القادمين من شرق آسيا بنسبة 24%، ومن الصين بنسبة 34%، وفق تقرير صادر عن معهد السياحة العالمي في 10 يوليو.

وأضاف التقرير أن السياح باتوا يتجهون إلى وجهات أخرى في المنطقة مثل اليابان – مع ضعف قيمة الين الياباني الذي جعلها أكثر جذبًا وفيتنام الأرخص نسبيًا.

وأشار التقرير إلى أن "تراجع السياحة في تايلاند بنسبة 5% خلال 2025 يبرز الحاجة الملحة إلى التنويع، وإعادة تموضع السوق، وتحسين تجربة الزوار لمواكبة التغيرات في المشهد الإقليمي".

تايلاند لا تزال تختبر الكريبتو

تجربة استخدام العملات المشفرة في دعم السياحة كانت قيد الدراسة من قِبل الحكومة التايلاندية، حيث أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشاورة عامة في 13 أغسطس حول دور الابتكار المالي والأصول الرقمية في دعم النمو الاقتصادي والسياحي.

وكان تشونهفاجيرا قد أعلن لأول مرة عن مبادرة TouristDigiPay خلال ندوة استثمارية في بانكوك بتاريخ 26 مايو، وذلك بعد إعلان في يناير عن تجربة للسماح للسياح الأجانب بالدفع بالعملات المشفرة في بوكيت، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البلاد، ولا يزال المشروع قيد التنفيذ.

دول وشركات أخرى تستخدم الكريبتو لجذب السياح

في جنوب آسيا، أطلق مملكة بوتان مبادرة بالشراكة مع Binance Pay والبنك المحلي DK Bank لتمكين السياح من الدفع بالعملات المشفرة.

كما وقّعت شركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس اتفاقًا مع Shift4 Payments في 11 أغسطس يتيح للعملاء دفع تكاليف رحلات الفضاء باستخدام بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وسولانا (SOL) والعملات المستقرة مثل USDT وUSDC.

وفي يوليو، وقّعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقًا مع Crypto.com يسمح للمسافرين بدفع تكاليف الرحلات والمشتريات على متن الطائرات بالعملات المشفرة.