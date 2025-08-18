مشروع Qubic يصوّت لاستهداف دوجكوين بعد تنفيذه هجوم 51% ناجح على مونيرو

تام شمس - الاثنين 18 أغسطس 2025 05:56 مساءً - مجتمع Qubic، المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي نفذت هذا الأسبوع هجوم 51% على شبكة مونيرو (Monero)، صوّت لاستهداف دوجكوين (DOGE) كهدفه التالي.

سيرجي إيفانتشغلو، مؤسس شبكة Qubic، طرح سؤالًا على مجتمع المشروع حول أي من شبكات البلوكشين المعتمدة على خوارزمية إثبات العمل (PoW) والمدعومة بأجهزة ASIC ينبغي أن تكون الهدف القادم لهجوم 51%، حيث تضمنت الخيارات: دوجكوين (DOGE)، كاسبا (Kaspa - KAS)، وزكاش (Zcash - ZEC).

وقال إيفانتشغلو، المعروف على الإنترنت باسم Come-from-Beyond، في منشور على منصة X يوم الأحد: "لقد اختار مجتمع Qubic دوجكوين".

وحصلت دوجكوين، التي تتجاوز قيمتها السوقية 35 مليار دولار، على أكثر من 300 صوت، وهو عدد يفوق مجموع الأصوات التي حصلت عليها جميع الشبكات الأخرى مجتمعة.

نجاح هجوم Qubic على مونيرو، وهي شبكة بلوكشين تركز على الخصوصية، شكّل صدمة لمجتمع العملات المشفرة. كما أن استهدافها لعملة أخرى معتمدة على إثبات العمل يثير مخاوف بشأن أمن شبكات الأصول الرقمية التي تعتمد على التعدين.

Qubic تسيطر على قوة التعدين في شبكة مونيرو

أعلنت Qubic أنها نجحت يوم الاثنين في الاستحواذ على السيطرة على غالبية القدرة الحاسوبية المخصصة لتأمين شبكة مونيرو.

وتمكنت مجموعة التعدين الخاصة بها من إعادة تنظيم ستة كتل بعد صراع استمر شهرًا مع معدّني مونيرو الآخرين للسيطرة على قوة التجزئة (الهاشريت) الخاصة بالشبكة.

وتُظهر بيانات MiningPoolStats أن مجموعة التعدين التابعة لـ Qubic تتحكم حاليًا في قوة تجزئة تبلغ نحو 2.32 غيغاهرتز في الثانية (GH/s)، وهي الأعلى على شبكة مونيرو.

تجمع التعدين Qubic يسيطر على أكبر نسبة من معدل الهاش في شبكة مونيرو. المصدر: MiningPoolStats

وكتبت Qubic في بيانها يوم الثلاثاء بعد الهجوم: "لا تزال الوظائف الأساسية لشبكة مونيرو سليمة، ولم تتأثر خصوصيتها أو سرعتها أو قابليتها للاستخدام".

وأضافت: "لكن الهدف النهائي هو أن يتولى معدّنو Qubic مهمة تأمين بروتوكول مونيرو".

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت منصة Kraken لتداول العملات المشفرة عن تعليق مؤقت لإيداعات عملة مونيرو (XMR)، مشيرة إلى "الخطر المحتمل على سلامة الشبكة" بسبب استحواذ كيان واحد على 51% من قوة التعدين.

ومع ذلك، أبقت المنصة على عمليات سحب وتداول XMR مفتوحة، وأكدت للمستخدمين أن الإيداعات ستُستأنف بمجرد أن تعتبر المنصة الوضع "آمنًا".