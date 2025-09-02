محللون: الإيثر قد يشهد "أكبر فخ هابط" هذا الشهر

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:34 مساءً - قد يفاجئ الإيثر (ETH) الكثير من المتداولين الهابطين الشهر المقبل، إذ يتوقع المحللون أن يشهد سبتمبر تصحيحًا أعمق، لكنه قد يُبطل تمامًا مع حلول أكتوبر.

وقال المتداول والمحلل المتفرغ جوني وو يوم الاثنين:

"قد يبدو الأمر هابطًا في البداية، لكن إذا تحقق السيناريو، فقد يكون أكبر فخ هابط رأيته في حياتي."

وأضاف أن الرسوم البيانية قد تُظهر نموذج "الرأس والكتفين" في سبتمبر "لإخافة الجميع"، ثم يُلغى هذا النموذج في "Uptober" (شهر أكتوبر الصاعد)، ما يوقع المتداولين ضعيفي اليد في الفخ ويجبرهم على الشراء بسعر أعلى.

وتابع:

"لقد شهدنا هذا مرارًا، لذا فمن المؤكد أنه احتمال قائم."

وبحسب هذا السيناريو، قد يتراجع الإيثر إلى مستويات دعم عند حوالي 3,350 دولارًا في سبتمبر، قبل أن يتعافى في أكتوبر ويصل إلى قمة تاريخية جديدة في نوفمبر.

وقد حدث شيء مشابه في سبتمبر 2021، حين هبط ETH بنسبة 30% من 3,950 دولارًا إلى 2,750 دولارًا، قبل أن يتعافى ويحقق قمة تاريخية جديدة في نوفمبر.

نموذج الرأس والكتفين المحتمل للإيثر. المصدر: Johnny Woo

هبوط نحو الدعم يبدو مرجحًا، بحسب محلل آخر

أكّد المتداول المعروف باسم Daan Crypto Trades نفس الرأي، قائلًا عبر منصة X إن ETH ظل "يُربك الجميع" أثناء تداوله في نطاق جانبي بين 4,300 و4,500 دولار.

وأضاف أن إعادة اختبار القاع عند حدود النطاق وخط الاتجاه للمتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني 4 ساعات، عند حوالي 4,160 دولارًا، سيكون "مستوى مثيرًا للاهتمام".

التركيز على الأساسيات

أما هنريك أندرسون، مدير الاستثمار في شركة Apollo Capital، فكان أكثر تشككًا تجاه المؤشرات الفنية والأنماط التاريخية السلبية لشهر سبتمبر.

وقال لـ Cointelegraph:

"أرى أنه من الحكمة التركيز على التحليل الأساسي أكثر من الاعتماد على أنماط تاريخية قد تكون مضللة في كثير من الأحيان."

وأضاف:

"رغم أن الاتجاهات السابقة قد تُعطي أحيانًا بعض المؤشرات، إلا أنه لا ينبغي أن تكون الأساس الرئيسي للتنبؤ بتحركات السوق، خاصة في مجال ديناميكي ومتطور مثل العملات المشفرة."

وقالت غرايسي لين، الرئيس التنفيذي لشركة OKX سنغافورة، لـ Cointelegraph:

"الأحداث الاقتصادية الكلية مثل بيانات الوظائف الأميركية (المقرر صدورها هذا الجمعة) وقرار الفائدة القادم للاحتياطي الفيدرالي ستجلب على الأرجح تقلبات قصيرة الأجل، لكن القصة الحقيقية هي هيكلية."

وأوضحت أن نمو العملات المستقرة والتنظيمات المتزايدة توفر قدرًا أكبر من الوضوح، مضيفة:

"وبما أن إيثريوم تشغّل معظم هذه التدفقات، فإن النمو طويل الأجل سيأتي من كيفية ترابط هذه البنى التحتية بغض النظر عن دورة الأخبار الشهرية."

الإيثر لا يزال في مسار تصحيحي

لا يزال ETH في حالة تراجع، إذ خسر 1% إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد هبط الأصل إلى أدنى مستوى يومي عند 4,238 دولارًا، قبل أن يتعافى إلى 4,374 دولارًا وقت كتابة التقرير. وهو يتداول حاليًا بانخفاض نسبته 11.7% عن أعلى مستوى تاريخي له وهو تراجع أقل حدة من تصحيحات سبتمبر السابقة.