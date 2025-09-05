الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يحتفل بأحدث إنجاز حققته الريبل: التفاصيل

احتفل “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، بأحدث إنجاز تحققه العملة، بعد أن أصبحت XRP أسرع أصل رقمي يصل إلى مليار دولار من حيث حجم الفائدة المفتوحة في عقود بورصة شيكاغو التجارية الآجلة (CME)، لتنضم إلى عملات كبرى مثل البيتكوين، الايثيريوم، وسولانا في ما يُعرف بـ”نادي الدولار الواحد”.

Per @CMEGroup data, XRP Futures contracts were the fastest-ever (just over 3 months) to hit $1B in open interest. https://t.co/4wYYJqXhSv — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) September 4, 2025

هذا الإنجاز ساهم في دفع إجمالي حجم الفائدة المفتوحة الاسمية في سوق الأصول الرقمية إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار للمرة الأولى بتاريخ 22 أغسطس.

وأكد الحساب الرسمي لمجموعة CME على منصة X أن السوق الرقمي كان أكثر سخونة من حرارة الطقس خلال الشهر، في إشارة إلى النشاط اللافت في تداول المشتقات.

رغم الإشادة التي عبّر عنها “غارلينغهاوس” في منشوره، إلا أن ذلك أثار تفاعل متباين.

حيث قلل المعلق المعروف “تشارلي كريبتو” من أهمية الإنجاز، متسائلا عن سبب عدم انعكاس هذا النشاط المؤسساتي على السعر الفعلي لـXRP، والذي لم يسجل ارتفاع واضح في الأسابيع الأخيرة وظل بعيدا عن قمته التاريخية البالغة 2.9 دولار.

كما أثار ذات المتحدث تساؤلات حول غياب صناديق XRP المتداولة في البورصة في السوق الأمريكية، واستمرار تأخر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في إصدار قرار بشأنها.

وطرح أيضا شكوك حول مدى حجم التداول المؤسساتي الفعلي على سجل XRP، رغم التقارير التي تشير إلى أن الشبكة تسجل أرقام كبيرة وتتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

في المقابل، أبدى عدد من المتابعين دعم واضح لمنشور “غارلينغهاوس”، مشيرين إلى أن الطلب على XRP يفوق العرض المتاح، ما قد يعكس قوة دفينة في السوق لم تُترجم بعد إلى حركة سعرية مباشرة.

