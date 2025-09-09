عملة HYPE تسجل أعلى مستوى تاريخي لها: إليكم السبب وراء الارتفاع!

سجلت العملة الرقمية HYPE، العملة الرقمية الرسمية لمنصة “Hyperliquid”، أعلى مستوى تاريخي لها عند 55 دولار بعد ارتفاع يومي بنحو 10%، ما رفع قيمتها السوقية إلى 18.26 مليار دولار.

ويُعزى هذا الصعود إلى إعلان مجموعة “Lion Group Holding Ltd” عن إعادة هيكلة استثماراتها، بتحويل أصولها تدريجيا من سولانا وSui إلى HYPE، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة محفظتها وتقليل المخاطر طويلة الأجل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، “ويلسون وانغ”، أن “Hyperliquid” تمثل فرصة بارزة في قطاع التمويل اللامركزي، بفضل بنيتها التحتية القائمة على سجل أوامر على الشبكة وسرعة التنفيذ العالية.

تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام مؤسساتي متزايد بالمشروع، خاصة بعد أن أطلقت “BitGo” خدمات الحفظ المؤسساتي لرمز “HYPE EVM” في الولايات المتحدة.

وشهدت “Hyperliquid” زخم قوي خلال عام 2024، حيث تفوقت على منصات كبرى من حيث الإيرادات، مسجلة 409 مليون دولار خلال ستة أشهر، متقدمة بنسبة 23% على الايثيريوم و75% على سولانا.

وقد بلغ حجم التداول السنوي على المنصة نحو 1.95 تريليون دولار، مدعوم ببنية تقنية تُتيح تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية، مع اعتماد نموذج إعادة شراء دوري يعزز قيمة العملة لحامليها.

