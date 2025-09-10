منصة Gemini ترفع تقييمها المستهدف في الطرح العام الأولي: التفاصيل

رفعت شركة “Gemini”، المدعومة من التوأم “وينكلفوس”، النطاق السعري المقترح لطرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، مستهدفة تقييم يصل إلى 3.08 مليار دولار.

تسعى الشركة لجمع 433.3 مليون دولار من خلال بيع 16.67 مليون سهم بسعر يتراوح بين 24 و26 دولار للسهم، مقارنة بالنطاق السابق بين 17 و19 دولار.

ووفقا لمصادر نقلتها “رويترز”، أبرمت الشركة اتفاق مع بورصة ناسداك لشراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار ضمن طرح خاص بالتزامن مع الطرح العام.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية انتعاش في الطرح العام، مدعومة بتراجع توقعات أسعار الفائدة وتحسن المعنويات في أسواق الأسهم.

أخبرت “كات ليو” من “IPOX” إن البيئة الحالية تدعم تقييمات الأسهم، ما يعزز شهية المستثمرين.

برزت شركات العملات المشفرة كمصدر رئيسي للطروحات الجديدة، مدفوعة بالحوافز التنظيمية والتبني المؤسساتي المتزايد.

كما قامت “Figure Technologies” برفع نطاقها السعري وزيادة حجم طرحها في اليوم نفسه.

من المتوقع أن تُحدد “Gemini” سعر الطرح يوم غد الخميس، لتصبح ثالث منصة تداول عملات مشفرة تُدرج أسهمها علنا بعد “Coinbase” و”Bullish”، والتي شهدت أسهمها ارتفاع ملحوظ في أول أيام التداول.

تأسست “Gemini” على يد “كاميرون” و”تايلر وينكلفوس”، ومن المقرر إدراجها في بورصة Nasdaq تحت رمز التداول GEMI، بإدارة من Goldman Sachs وCitigroup.

اقرأ أيضا:

برمجية خبيثة تستهدف محافظ العملات المشفرة عبر مكتبات JavaScript شهيرة

السيد “غاري جينسلر” قد يُسجل كأسوأ رئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات على مر التاريخ

