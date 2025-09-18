منصة تداول العملات المشفرة Bullish ترتفع بعد إعلان نتائج قوية في الربع الثاني

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - سجلت منصة تداول العملات المشفرة Bullish ارتفاعًا بنسبة 2% بعد إعلان نتائجها الفصلية الأولى منذ إدراجها كشركة عامة، متجاوزة توقعات محللي وول ستريت.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء عن أرباحها للربع الثاني، حيث بلغت إيراداتها 57 مليون دولار، متفوقة على توقعات وول ستريت البالغة 55.75 مليون دولار. كما سجلت 93 سنتًا ربحًا للسهم الواحد، مقارنةً بتقديرات بخسارة 6 سنتات، وفقًا لبيانات Zacks.

وبلغ صافي دخل المنصة 108.3 مليون دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، لتتحول من خسارة قدرها 116.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت Bullish من أكثر الطروحات العامة الأولية (IPO) إثارة في قطاع الكريبتو هذا العام، إذ جاءت وسط إدراج عدد من شركات العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك مُصدر العملات المستقرة Circle Internet Group ومنصتا التداول Gemini وeToro.

ارتفاع إضافي بنسبة 2% بعد ساعات التداول

أنهت أسهم Bullish المُرمز (BLSH) جلسة ما بعد الإغلاق بارتفاع 2.1% عند 55.50 دولارًا، مدفوعة بتفوقها على توقعات الأرباح.

وجاء هذا الارتفاع إضافةً إلى مكاسبها خلال جلسة التداول العادية، التي صعدت بنسبة 5.8% بعد إعلانها حصولها على BitLicense من الجهات التنظيمية المالية في نيويورك، ما يتيح لها تقديم خدماتها في المركز المالي الأمريكي.

دخلت Bullish سوق بورصة نيويورك في منتصف أغسطس، لكن سهمها واجه صعوبة في الحفاظ على ارتفاعاته الأولية، إذ خسر أكثر من 20% منذ إغلاقه في أول يوم تداول عند 68 دولارًا. ومع ذلك، ما يزال السهم مرتفعًا بنسبة 47% عن سعر الاكتتاب الأولي البالغ 37 دولارًا.

ارتفاع مبيعات الكريبتو وتوقعات إيجابية للربع الثالث

قالت الشركة في تقريرها إن مبيعات العملات المشفرة لديها ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 58.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 35% ليصل إلى 179.6 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم فارلي:

"نحن سعداء بنتائجنا لهذا الربع. نحن متحمسون لأن العمل الذي أنجزناه في الربع الثاني يساهم بالفعل في تعزيز الزخم التجاري القوي خلال الربع الثالث وما بعده".

وفي توقعاتها للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، قالت Bullish إنها تتوقع أن يتراوح دخلها التشغيلي المعدل قبل الفوائد والضرائب بين 25 و28 مليون دولار، مع صافي دخل يتراوح بين 12 و17 مليون دولار.

كما توقعت أن تتراوح أحجام التداول على منصتها بين 133 و142 مليار دولار، في تباطؤ مقارنةً بالربع الثاني، وذلك رغم وصول البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) إلى مستويات قياسية الشهر الماضي قبل أن يتراجعا لاحقًا عن قممهما.

وأضافت Bullish أنها تتوقع الإطلاق الكامل لمنصة تداول الخيارات في الربع الرابع، موضحة أنها "دخلت بالفعل في مرحلة تشغيل محدودة مع عدد من العملاء المختارين".