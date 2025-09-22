أربعة عوامل قد تُحرّك سوق العملات المشفرة الأسبوع المقبل

شهد سوق العملات المشفرة استقرار نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يتراجع صباح اليوم الاثنين مع خروج أكثر من 75 مليار دولار من القيمة السوقية، ليبلغ إجمالي السوق نحو 3.98 تريليون دولار.

تراجع سعر البيتكوين إلى 112,300 دولار بعد فشله في تجاوز مقاومة 118,000 دولار الأسبوع الماضي، مما يفتح المجال لاحتمال الهبوط إلى مستوى 110,000 دولار.

كما خسرت الايثيريوم نحو 4% لتتداول دون 4200 دولار لأول مرة منذ أسبوعين، في حين واصلت العملات البديلة تسجيل خسائر حادة، خاصة دوجكوين وHYPE بعد بيع “آرثر هايز” جزء من ممتلكاته.

العوامل الأربعة المحتمل أن تؤثر في سوق الكريبتو هذا الأسبوع:

خطاب جيروم باول (الثلاثاء): سيراقب المستثمرون لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد توجهات السياسة النقدية، بعد خفض الفائدة الأخير. قطاع العملات المشفرة حساس بشدة لأي تغير في هذه السياسة. بيانات سوق الإسكان (الأربعاء والخميس): تشمل بيانات المبيعات الجديدة والحالية، ما يوفر مؤشرات على النشاط الاقتصادي المحلي ومدى تأثيره على قرارات الفائدة. تعديل الناتج المحلي الإجمالي (الخميس): سيقدم صورة محدثة عن النمو والاستثمار وإنفاق المستهلكين خلال الربع الثاني. الكشف عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وثقة المستهلك (الجمعة): يعد مؤشر PCE مقياس التضخم المُفضل لدى الفيدرالي، بينما تعكس بيانات “ميشيغان” معنويات المستهلكين وتوقعاتهم التضخمية.

ترى رسالة “كوبيسي” أن السياسة النقدية تدخل مرحلة جديدة وسط مخاوف من ركود تضخمي يقابله تخفيض أسعار الفائدة، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية.

