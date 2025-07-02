وزير السياحة: خطة عمل متكاملة لتطوير المنتج السياحي الخاص بمسار العائلة المقدسة في مصر

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القاهرة - سامية سيد - في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتعزيز وإبراز الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة الموجودة بالمقصد السياحي المصري ليكون الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات السياحية، استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، رجل الأعمال والمستثمر السياحي منير غبور رئيس مجلس إدارة شركة مسار للتنمية السياحية والتي تقوم في ضوء أعمالها بالمشاركة في تطوير الخدمات ببعض نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وتناول الاجتماع استعراض تصور مشروع تطوير الخدمات السياحية والعمرانية بكافة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والذي أعدته الشركة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمواقع المدرجة ضمن المسار.

وتضمن العرض تحديد الخدمات السياحية التي تحتاج إليها كل نقطة من نقاط المسار، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ خطة التطوير، على أن يبدأ العمل بعشرة نقاط فقط على المسار كمرحلة أولى.

وأكد الوزير على أن منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد أحد المنتجات السياحية المُميزة بالمقصد المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة في ضوء استراتيجيتها الحالية على العمل على إبراز وتطوير كافة الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة والمرتبطة بكل نمط أو منتج سياحي على حدة.

وأكد الوزير على أهمية تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير المنتج السياحي الخاص بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر من حيث تطوير البنية السياحية الأساسية لكل نقطة من نقاط المسار، مع وجود مجموعة من الداعمين المؤمنين بفكرة هذا المنتج بما يساهم بشكل أكبر في تنفيذ هذا المشروع القومي والمستدام بشكل متكامل وتحقيق الأهداف المرجوة منه، بجانب وضع الخطط التسويقية اللازمة بعد الانتهاء من التطوير.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإعداد خطة عمل متكاملة وفقاً لتوقيتات زمنية محددة وواضحة والبدء بتلك الموجودة بمحافظة القاهرة ووضعها ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أهمية تصميم عدد من المسارات السياحية لرحلات السائحين لنقاط العائلة المقدسة ضمن منتج السياحة الروحانية، بالإضافة إلى عمل مسارات سياحية أخرى تدمج فيها هذا النمط السياحي مع الأنماط الأخرى التي يزخر بها المقصد المصري.

حضر الاجتماع السفير مختار عمر عضو مجلس إدارة شركة "المسار" للتنمية السياحية، والمهندسة إيمان منصور بشركة المسار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاستراتيجيات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية والمنسق العام لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

جدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر هو أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً، حيث قامت وزارة السياحة والآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري بتطوير الخدمات السياحية ببعض تلك المواقع من بينها كنيسة العذراء بجبل الطير بمحافظة المنيا، وأديرة وادي النطرون، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمحافظة الغربية، وتل بسطا بمحافظة الشرقية، وكنيسة السيدة العذراء بمحافظة كفر الشيخ، وشجرة العذراء مريم بالمطرية.