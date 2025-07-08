شكرا لقرائتكم خبر عن اللغة الأجنبية الثانية مادة تخصص اختيارية فى البكالوريا والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد التقييم فى نظام البكالوريا والذى وافق عليه مجلس النواب، على اعتبار الصفين الثانى والثالث الثانوى شهادة، اى أن درجات الطالب فى هذه السنوات تؤهله للجامعة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من المواد الدراسية فى المرحلة الرئيسية فى البكالوريا وهى الصفين الثانى والثالث الثانوى حيث يدرس الطالب مواد رئيسية وأساسية تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى والتربية الدينية .

كما يدرس الطالب مواد إضافية حسب المسار الذى اختاره كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب أحياء مستوى متقدم وكيمياء مستوى متقدم.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب رياضيات مستوى متقدم - فيزياء مستوى متقدم.

- مسار الأعمال يدرس " محاسبة - إدارة أعمال - اقتصاد مستوى متقدم - رياضيات.

- مسار الآداب والفنون " علم النفس وجغرافيا مستوى متقدم - إحصاء - لغة أجنبية ثانية"

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى الصف الثانى الثانوى العام بمسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية، حيث تعتبر مادة مضافة للمجموع.



