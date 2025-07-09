شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة.. محصول صيفى ينعش الأسواق المصرية ويعزز الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف في ذروته، بدأت أسواق الخضروات والفاكهة في مصر تشهد توافد كميات كبيرة من الذرة الطازجة، والتي تعد واحدة من أبرز المحاصيل الصيفية التي يعتمد عليها المزارعون والمستهلكون على حد سواء.

الذرة، التي تعرف شعبيًا بـ"ملك الحقول الصيفية"، تتميز بقيمتها الغذائية العالية واستخداماتها المتنوعة في الطهي والصناعة، ويؤكد خبراء الزراعة أن الذرة من المحاصيل التي تنمو جيدًا في درجات الحرارة المرتفعة وتحتاج إلى رى منتظم وتربة جيدة التصريف، مما يجعلها مثالية للزراعة في صعيد مصر والدلتا والمناطق الصحراوية الجديدة التي يجري استصلاحها.

وتعد الذرة مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات والألياف، كما تحتوي على مضادات أكسدة مهمة لصحة القلب، وتدخل في إعداد عدد كبير من الأطعمة الشعبية والصناعية، وزراعة الذرة الصيفية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، سواء للاستهلاك المباشر أو للاستخدام في الأعلاف وصناعات الزيوت والنشا".

في هذا الموسم، تشهد بعض المحافظات مثل المنيا والفيوم والشرقية توسعًا في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء، وسط دعم حكومي بتوفير التقاوي المحسنة والإرشاد الزراعي، كما تشير تقارير وزارة الزراعة إلى ارتفاع ملحوظ في إنتاجية الفدان هذا العام نتيجة استخدام تقنيات ري حديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش.

ويقبل المستهلك المصرى خلال أشهر الصيف على شراء الذرة المشوية والمسلوقة كوجبات خفيفة غنية ومشبعة، خاصة في المناطق الساحلية والمصايف، مما يعزز من رواجها التجاري.

وتسعى الدولة حاليًا إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وكميات الاستيراد المستخدمة في الأعلاف، من خلال تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتقديم حوافز تحفيزية.

ظل هذا الاهتمام المتزايد، تبقى الذرة محصولًا استراتيجيًا صيفيًا لا يقتصر فقط على فوائده الغذائية، بل يمتد ليكون عنصرًا مهمًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.