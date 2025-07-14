شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤدي التحية العسكرية أثناء حضوره نهائي كأس العالم للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا إلى ملعب ميتلايف، لحضور نهائي كأس العالم للأندية FIFA ، بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي تشيلسي الإنجليزي.

وأدى ترامب التحية العسكرية أثناء عزف النشيط الوطني الأمريكي، وانتقال ترامب والسيدة الأولى ميلانيا من نادي الجولف الخاص بهما في بيدمينستر، نيو جيرسي، إلى الملعب الذي يبعد 40 ميلاً في إيست روثرفورد لمشاهدة مباراة البطولة.

وتصادف زيارة الرئيس إلى نيو جيرسي الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الاغتيال التي نجا منها في بتلر، بنسلفانيا، أثناء حملته الانتخابية. لم تكن لديه أي خطط عامة للاحتفال بهذا التاريخ باستثناء مشاركته في مقابلة مسجلة على قناة فوكس نيوز مع زوجة ابنه لارا ترامب والتي بُثت مساء السبت.



ترامب وزوجته