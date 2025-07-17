مصر للطيران تنظم ورشة عمل لتطوير خدمات ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

نظّمت مصر للطيران، ورشة عمل خاصة بحضور الراكبة الدائمة أمنية اليمانى، وذلك في إطار حرصها على تحسين خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم.

شارك في الورشة ممثلون عن الإدارة العامة للعلاقات العامة، وخدمة العملاء، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومطار القاهرة، حيث تم استعراض إجراءات التعامل من كل جهة مع المسافرين من ذوي الهمم، ومناقشة سبل تحسين تجربتهم.

وقامت السيدة أمنية بجولة ميدانية لتفقد نقاط الخدمة المقدمة للمسافرين من ذوى الهمم، بدءًا من مدخل المطار وكاونتر خدمة الركاب ذوى الهمم وحتى مدخل الجوازات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم تجربة سفر ءامنة وسلسة لجميع الركاب.