الجيش التايلاندي يرصد حدوث قصف كمبودي خارج المناطق العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

كشف الجيش الملكي التايلاندي، أن القوات الكمبودية شنت هجمات داخل أراض تايلاندية، مستهدفة بشكل خاص مناطق خارج المناطق العسكرية.

وشدد الجيش على استعداده للرد على أي عدوان آخر، مؤكدا أن عملياته ستركز بشكل خاص على أهداف عسكرية تشكل تهديدا للأمن الوطني وأرواح وممتلكات المدنيين، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم الأحد.

وقال الميجور جنرال وينثاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش في حديثه عن أحدث المستجدات إن كمبوديا تواصل أنشطتها العسكرية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وإطلاق نار داخل أراض تايلاندية.

وأضاف أن اشتباكات مستمرة وقعت في العديد من النقاط على طول خطوط المواجهة، حيث تم استخدام العديد من أسلحة الإسناد بعيدة المدى، مستهدفة مناطق خارج مناطق أهدافها العسكرية المقصودة في إقليم سورين.

وتابع، أن تايلاند بناء على ذلك تجد أنه من الضروري إجراء عمليات عسكرية ردا على القصف المستمر بأسلحة الاسناد بعيدة المدى مثل الصواريخ والمدفعية التي تستمر في استهداف أراض تايلاندية لمنع وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين .