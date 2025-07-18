يمامة: مشروعات الطرق والكباري عظيمة.. بس محتاجين حكومة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

دعا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، معربًا في الوقت نفسه عن إعجابه بالمشروعات القومية للطرق والكباري.

خلال تصريحات تليفزيونية، قال يمامة: "مشروعات الطرق والكباري عظيمة وبتوفر الوقت والفلوس"، معتبراً أنها "مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "رغم ذلك، نحن بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة قادرة على إدارة الملفات الوطنية بكفاءة أعلى".

وانتقل رئيس حزب الوفد إلى انتقاد المشهد الحزبي، مؤكدًا أن وجود ما يقارب 100 حزب في الساحة السياسية أمر غير مقبول، واصفًا إياه بـ"التعددية الشكلية دون مضمون حقيقي"، مضيفًا: "حكاية 100 حزب غير مقبولة، فهي أحزاب بالاسم فقط".

وانتقد يمامة المعارضة قائلًا: "أنا غير راض عن أداء المعارضة الحالي"، موضحًا أن دور المعارضة الأساسي هو أن تكون مصباحًا ينير طريق الحكومة ويكشف أخطاءها، لكن أداءها الحالي دون المستوى المطلوب.

وأكد رئيس الحزب على ضرورة إصلاح المشهد السياسي، داعيًا إلى تعزيز الحياة الحزبية الحقيقية بدلاً من التعددية الشكلية، وضرورة وجود معارضة فاعلة وقوية تقدم رؤى بديلة وتلعب دورها الرقابي بكفاءة.