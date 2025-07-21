شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ندوة القيم القضائية والبرلمانية بنادي قضاة مصر بحضور رئيس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل اللقاء الحواري حول "القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية " الذى يستضيفه نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، وبحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا.

ويدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، وشهد اللقاء حضورًا نوعيًا بارزًا، يضم نخبة من القضاة، والوزراء، والسفراء، وأعضاء مجلس الشيوخ، والشخصيات العامة، في إطار من الاحترام المتبادل والتقدير للتقاليد القضائية والبرلمانية الراسخة، وتبادل الرؤى حول تعزيز دور القيم في بناء مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها نادي قضاة مصر، تأكيدًا على رسالته في تعميق الحوار الوطني، وربط المؤسسة القضائية بالتحولات المجتمعية والثقافية، في ظل دولة القانون.