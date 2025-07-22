شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: "الأنسولين" متوفر بشكل طبيعى ومخزونه الاستراتيجى آمن والان مع تفاصيل الخبر

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقص بعض أنواع الأنسولين داخل مستشفيات التأمين الصحي.

وأكد المركز الإعلامي توافر "الأنسولين" بشكل طبيعي، بمختلف مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، دون أي نقص، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مُطمئن ويكفي لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف المركز الإعلامي أن هناك متابعة دورية من قبل هيئة الدواء المصرية لمختلف المستحضرات الدوائية بمجموعاتها العلاجية المتنوعة، بما في ذلك البدائل والمثائل، لضمان استمرارية توافرها ومنع حدوث أي أزمات، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث مشكلة في الحصول على الأنسولين أو أي دواء حيوي، يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105، أو التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 للإبلاغ عن نقص دواء، أو مخاطبة مديرية الصحة التابع لها المواطن في محافظته.