شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: ندرس الآن بدائل لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكم حماس والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن حركة حماس هي العائق في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والآن نحن ندرس البدائل لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء حكمها".

وردت حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، وقالت في بيان رسمي: "لقد قدّمت الحركة ردّها الأخير بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزامًا صادقًا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة".

بدوره أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، "إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حماس الأخير، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".

وكتب على موقع إكس:"رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وسنسعى إلى تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة. من المؤسف أن حماس تصرفت بهذه الطريقة الأنانية. نحن عازمون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة"