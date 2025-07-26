شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي، وضمن جهودها في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وترسيخ الوعي المجتمعي بقيم الاعتدال والتوازن، تعقد وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، يوم الأحد القادم الموافق 27 يوليو 2025م، تحت عنوان: "ما عال من اقتصد .. ترشيد الطاقة نموذجًا".

وتأتي هذه الندوات ضمن الخطة الدعوية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى مواجهة السلوكيات السلبية، ونشر ثقافة الترشيد وحسن استخدام الموارد، بوصفها جزءًا أصيلًا من القيم الإسلامية الرفيعة، وتفعيلًا لمبدأ المسؤولية الفردية والمجتمعية في الحفاظ على النعم وعدم تبديدها.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من العلماء والدعاة المتخصصين، الذين يُبرزون خلالها الرؤية الشرعية والوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، باعتبارها سلوكًا رشيدًا ومسؤولية وطنية، ويسلطون الضوء على العلاقة بين الاقتصاد فى الإنفاق ومتانة المجتمعات، مؤكدين أن الإسلام حث على الاعتدال في كل شيء، ونهى عن الإسراف والتبذير.