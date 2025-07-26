شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما رأى 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.

نتيجة الاستطلاع

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