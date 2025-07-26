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%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر

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  • %91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر، بينما رأى 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط الأدوية مجهولة المصدر.


نتيجة الاستطلاع

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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