شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة في عدة مجالات بالأردن، وذلك بمرتبات تصل إلى 500 دينار أي حوالى 35 ألف جنيه مصري.

(1) 37 فرصة عمل:وتضمن إعلان وزارة العمل الأول وجود 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني حسب المهنة.وبدأت التقديم على هذا الإعلان أمس الخميس 24-7-2025 ، ويستمر لمدة 5 أيام على الرابط التالي:- https://egyemp.labour.gov.eg/ .

الفرص المطلوب في هذا الإعلان عبارة عن:

- 2 عامل إنشاءات.

- 3 عمال بمصنع شيكولاتة "بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس ،وتحميص وصيانة الماكينات".

- 16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة.

- عامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه.

- 8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا المجال.

- 2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية.

- عامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو.

- 2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة.

- 2 عمال منشار حجر .

(2) 200 فرصة عمل:أما الإعلان الثانى، فقد تضمن توفير 200 فرصة عمل أمام الكوادر المصرية ، للعمل في مجالات زراعة المحاصيل بشركة أردنية، وقد بدأ التقديم من الأربعاء الموافق 23-7-2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام، على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/ .

وأشارت إلى أن هذه الفرص في شركة للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ،وبرواتب مجزية تصل إلى 290 دينار أردني بالإضافة إلى حوافز، وكذلك ضمان اجتماعي ،و3 وجبات ،على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون لائق صحيا، ولديه خبرة في مجال الزراعة.