شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر اختيار البابا تواضروس الثانى كلية الصيدلة فى تنسيق الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الكثير من أولياء الأمور والطلاب أخر أخبار ومؤشرات نسب التنسيق فى المراحل العلمية والأدبية بشكل كبير، وفي حديث مؤثر، كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استرجع ذكريات مميزة من وقت امتحانات الثانوية العامة عام 1969، ليعرض فيها موقفًا إنسانيًا لعبت فيه الصدفة والدعاء دورًا حاسمًا في نجاحه واختياره لكلية الصيدلة.

وكانت جامعة الإسكندرية كرمت قداسة البابا خلال احتفالها باليوبيل الماسى ومرور 75 سنة على إنشائها، ومنحته درع الجامعة باعتباره أحد أهم خريجيها.

وفى مقابلته للطلاب وأساتذة الكلية، كشف البابا تواضروس عن سبب التحاقه بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، قائلا: "من صغرى وأنا أريد أن أدخل كلية الصيدلة والسبب أن والدى كان مريضا بالسرطان، وكانت والدتى ترسلنى لشراء الدواء من صيدلة مقابلة للمنزل".

وتابع البابا: "كنت أنزل اشترى الدواء وأعطيه لوالدى فأجده يرتاح فارتبط فى ذهنى أن الصيدلى يريح والدى، فكنت أريد أن أكون مثله وكنت سعيدا بأن التحقت بكلية الصيدلة".

وأعرب البابا عن سعادته بزيارة لكلية الصيدلة للمرة الأولى منذ 43 عاما، قائلا: "بعد التخرج عملت فى وحدة صحية فى إحدى قرى دمنهور ثم مصنع أدوية قبل أن التحق بحياة الرهبة فى دير "الأنبا بيشوى".