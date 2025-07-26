شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القاهرة يبدأون اليوم امتحانات الدور الثانى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، بالقاهرة اليوم السبت، وفي النقاط التالية مواعيد الامتحانات لكل صف دراسي.

* يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله) الامتحانات من السبت الموافق 2025/7/26 حتى يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/29.

* طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2025/7/26 حتى الأربعاء الموافق 2025/7/30.

* طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق 2025/7/26 حتى الخميس الموافق 2025/7/31.

* طلاب النقل الإعدادي المهني خلال الفترة من السبت الموافق 2025/7/26 حتى الأربعاء 2025/7/30.

* طلاب النقل الثانوي الفني خلال الفترة من السبت الموافق 2025/7/26 حتى الخميس الموافق 2025/7/31.

* طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله) خلال الفترة من السبت الموافق 2025/7/26 حتى الخميس الموافق 2025/7/31.

* الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق 2025/8/9 حتى الأربعاء الموافق 2025/8/13.