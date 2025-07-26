شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. إعلان الأوائل بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. نسبة النجاح مرتفعة وإعلان الأوائل بعد قليل

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، خلال الساعات القادمة. وإعلان قائمة الأوائل مساء اليوم، حيث أكدت مصادر أن النتيجة هذا العام تكشف أن نسبة النجاح مرتفعة ومطمئنة، وفور اعتمادها سيتم نشرها على الرابط التالي لبوابة الأزهر هنا .

وفاة الموسيقار زياد الرحباني نجل فيروز عن عمر 69 عامًا

توفي الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى والمسرح العربي الحديث، وترك خلالها بصمة لا تُنسى فى الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.

سفاح المعمورة ينتظر حكم الإعدام بعد إحالة أوراقه للمفتى.. اعرف التفاصيل

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، جلسة النطق بالحكم علي سفاح المعمورة، عقب إحالة أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

تضاؤل فرص مشاركة إمام عاشور مع الأهلي فى انطلاق الدوري

يواجه إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لاعب الأهلي صعوبة فى اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي مازال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية.

تنسيق الجامعات 2025.. 104 آلاف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025 ، بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة.

طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال الـ6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو

تفاصيل جديدة، في الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، عقب وفاة 6 أطفال ووالدهم بأعراض مرضية ظلت لغزا محيرا لبعض الوقت، خاصة أن تلك الأعراض حصدت الأطفال من الأصغر إلى الأكبر.