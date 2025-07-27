شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، حيث سبق وتم افتتاح المرحلة الأولى، وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتي تنظيم المبادرة ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.