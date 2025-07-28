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وزير الخارجية: مصر في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية إلى غزة - الخليج 365

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وزير الخارجية: مصر في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية إلى غزة - الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 28 يوليو 2025 07:33 م

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر حرصت على طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن القاهرة تواصل جهودها في وقف الحرب على غزة من خلال العمل مع "الأشقاء في دولة قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة، أن مصر في طليعة الدول التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن مصر مستمرة في دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة، وذلك وفق للوكالة الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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