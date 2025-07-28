بيان من الجيزة بشأن صيانة طارئة للغاز بشارع البحر الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ستقوم بأعمال صيانة طارئة بخطوط الغاز بشارع البحر الأعظم، أمام فندق سويس إن، وذلك اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى الانتهاء من الأعمال الفنية المقررة.

وأوضحت المحافظة أن تلك الأعمال قد ينتج عنها انبعاث رائحة غاز طبيعية في نطاق المنطقة المحيطة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الرائحة مؤقتة ولا تدعو للقلق.

وأفادت "تاون جاس"، وفقًا لما نقلته محافظة الجيزة، بأنه لن يتم قطع الغاز عن أي منشآت أو عقارات في المنطقة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والفنية، بما في ذلك تنفيذ مناورة فنية دقيقة للتأكد من عدم تأثر أي منشأة سلبًا جراء تلك الأعمال.

وتهيب المحافظة بالمواطنين بعدم الانزعاج من الروائح المنبعثة خلال فترة العمل، مشددة على أن فرق الطوارئ والصيانة متواجدة ميدانيًا طوال فترة التنفيذ، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة المهنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا التنويه يأتي في إطار حرص المحافظة على الشفافية وطمأنة المواطنين، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع غرفة طوارئ الشركة من خلال الرقم 129 من أي هاتف أرضي.