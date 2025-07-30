شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المستقلين الجدد" يختتم دعايته الانتخابية بمؤتمر جماهيرى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب "المستقلين الجدد" عن اختتام فعاليات دعايته الانتخابية، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال مؤتمر جماهيري يُعقد بمركز قطور بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن المؤتمر يأتي في إطار خطة الحزب لدعم مرشحيه الذين يخوضون منافسات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرًا إلى التزام مرشحي الحزب بكافة التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح عناني أن مرشحي الحزب بالمحافظات التي تقدموا للترشح بها حرصوا على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والمسيرات والمؤتمرات، بهدف حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا.

وأضاف أن مرشحي الحزب ركزوا خلال لقاءاتهم مع الناخبين على شرح البرنامج الانتخابي للحزب بلغة مبسطة، سعيًا لكسب ثقة المواطنين.

وشدد الحزب في ختام بيانه على احترامه الكامل لكافة المنافسين في السباق الانتخابي، مؤكدًا وجود تنسيق وتعاون مستمر مع أحزاب تحالف الأحزاب الانتخابية، في ظل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.