شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات الشيوخ: لا تترك غيرك يحدد مصيرك والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، باعتبارها واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يُجسّد إرادة الشعب في بناء مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وقال الديب، إن مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، في هذه الانتخابات تُعد رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مدافعًا عن استقراره، ومؤمنًا بأن صوته أداة للتغيير ودعامة للديمقراطية.

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي إيجابية حقيقية في صنع القرار الوطني، وتمكين للمواطن من اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، ويعبّر عن مطالبه ويدافع عن حقوقه"، مشددًا على أن العزوف عن المشاركة يعني ترك القرار في يد الآخرين، قائلًا: "لا تترك غيرك يحدد مصيرك، كن شريكًا في رسم المستقبل".

وأشار الديب، إلى أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا استشاريًا مهمًا في دعم السياسات العامة للدولة، وتعزيز منظومة التشريع، والمساهمة في مناقشة القضايا المصيرية التي تمس حياة المواطنين، وهو ما يضاعف من أهمية اختيار أعضاء على قدر المسؤولية والخبرة.

ودعا النائب إبراهيم الديب، جميع المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الأيام المحددة، تأكيدًا على أن الجبهة الداخلية قوية ومتماسكة، لا تتأثر بالشائعات أو محاولات النيل من إرادة المصريين، وأن المصريين دائمًا عند حسن الظن بهم وقت المحن والاختبارات الوطنية.