شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات والمعاهد التعليمية تعين حازم النشار مدير التذكارى للأبحاث الرمدية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قرارًا بتكليف الدكتور حازم عبد الله مسعد النشار، زميل التعليم فى تخصص طب وجراحة العيون، للقيام بأعمال مدير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية لمدة عام، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وذلك خلفًا للأستاذة الدكتورة حنان الغنيمي.

وتضمن القرار، الذى حمل رقم (1) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 29 يوليو 2025، شكرًا وتقديرًا للدكتورة حنان الغنيمى على ما بذلته من جهد خلال فترة إدارتها للمعهد، متمنيًا التوفيق للدكتور حازم النشار فى مهمته الجديدة.

ويُعد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية أحد الصروح المتخصصة التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ويضطلع بدور محورى فى تقديم الخدمات العلاجية والبحثية فى مجال طب العيون.