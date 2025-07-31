شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض "بازار القاهرة السابع" فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة السابع" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر والذى تقيمه المحافظة فى الفترة من 31 حتى 2 أغسطس الجارى بمشاركة 100 عارض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، لافتًا إلى أن البازار يقدم مستلزمات الأسرة المتنوعة بأسعار تنافسية، كما يضم البازار عدد كبير من الحرفيين المتخصصين فى المنتجات اليدوية.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه الأسواق تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجع المنتجين المحليين على تقديم منتجات عالية الجودة تنافس المنتجات المستوردة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تهدف إلى اقامة سلسلة من المعارض على مدار العام لدعم تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والأسر المنتجة، وأصحاب الحرف اليدوية، وصغار المنتجين لتحسين دخولهم وتحقيق الاستدامة.



افتتاح معرض بازار القاهرة السابع بمدينة نصر



جانب من الافتتاح



محافظ القاهرة يفتتح معرض بازار القاهرة السابع بمدينة نصر