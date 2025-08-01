شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 10 قوافل دعوية للواعظات اليوم للحديث عن خطورة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025 م (10) قوافل دعوية للواعظات بـ وزارة الاوقاف بعدد من المديريات، هي: (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الغربية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – بورسعيد – كفر الشيخ – البحيرة)، تحت عنوان: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.. خطورة الشائعات وضرورة التصدي لها".

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف القوافل الدعوية النسائية، وتفعيل الدور التوعوي للواعظات في معالجة القضايا المجتمعية، على أن يسبق كلَّ قافلة مقرأة قرآنيَّة خاصَّة بالواعظات.



