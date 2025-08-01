شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل السفارة المصرية لدى كوريا الجنوبية، الخميس، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تم فتح باب التصويت على تمام الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

فيما أكد السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى كوريا الجنوبية في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن السفارة المصرية فى سول أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحا أن عدد المصريين في كوريا الجنوبية يبلغ ما بين 3 الاف: 3800 ناخب حسب الاحصائيات الرسمية.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 9 ساعات كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ تصويت الداخل فى أيام 4 و5 من الشهر نفسه، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.