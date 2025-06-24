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بن سلمان: المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة قطر فى كل إجراءات حماية أمنها

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بن سلمان: المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة قطر فى كل إجراءات حماية أمنها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف المملكة التام مع دولة قطر وإدانتها للهجوم الإيراني على أراضيها.


كما أكد ولي العهد -وفق وكالة الأنباء - أن المملكة وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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