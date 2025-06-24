شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان: المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة قطر فى كل إجراءات حماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف المملكة التام مع دولة قطر وإدانتها للهجوم الإيراني على أراضيها.



كما أكد ولي العهد -وفق وكالة الأنباء السعودية- أن المملكة وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.