الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي: وضعنا إمكاناتنا كافة لحماية أمن الأشقاء في قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، "وقوف السعودية التام مع دولة قطر الشقيقة" وإدانتها للعدوان السافر الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، الذي لا يمكن تبريره.

وشدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أجراه بأمير دولة قطر، أن السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

وفي الوقت ذاته، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات "للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة" الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وهو "أمر مرفوض لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال"، طبقاً لبيان الخارجية السعودية.

وكانت قطر قد تعرضت لهجوم إيراني استهدف قاعدة العديد في الدوحة، إذ جاء الاستهداف الإيراني رداً على الضربات الأميركية، فين حين اعتبرت الخارجية القطرية أن الهجوم الإيراني كان "مفاجئاً في ظل مواقفنا"، مؤكدة أن الهجوم الذي تعرضت له الدوحة يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر"، ومخالفة لمبادئ حسن الجوار.