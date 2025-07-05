شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية السورية: اعتقال مشتبه بقتله عاملا فى وزارة الدفاع بريف اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع السورية علي الحسن، إلقاء القبض على مشتبه به في قتل عامل في أحد فرق وزارة الدفاع في منطقة البرجان بريف اللاذقية.

وقال قائد الشرطة العسكرية لوكالة "سانا": "تلقينا نبأ وقوع حادثة قتل في منطقة البرجان بريف اللاذقية، أحد أطرافها من العاملين في إحدى فرق وزارة الدفاع، وعلى الفور توجهت إحدى دورياتنا إلى مكان الحادثة وتابعت التحقيقات مع قوى الأمن الداخلي".

وأضاف الحسن: "بعد التحقيقات الأولية والاستجواب مع عدد من المشتبه بهم، تم التعرف على القاتل، واعترف خلال التحقيق بإقدامه على قتل شخص وإصابة آخر بعد مشاحنة ونقاش جرى بينهم، وتم تحويله للقضاء العسكري لينال جزاءه".