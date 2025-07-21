شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر.. السويداء تستقبل أول قافلة مساعدات بعد وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت يوم الأحد أول قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر السوري الى مدينة السويداء في جنوب سوريا، غداة اعلان وقف لإطلاق النار أعقب أسبوعًا من اشتباكات على خلفية طائفية أوقعت أكثر من 1000 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشهدت السويداء هدوءًا حذرًا الأحد في المدينة وعلى أطرافها، توازيًا مع انتشار عناصر الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة بموجب إعلان الرئاسة السورية وقفا لإطلاق النار يوم السبت.

وأتاح ذلك دخول أول قافلة محملة مساعدات انسانية الى المدينة التي بدت مقفرة بعد نزوح غالبية سكانها البالغ عددهم 150 ألف نسمة. تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية وقال مدير الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر عمر المالكي: "هذه أول قافلة تدخل بعد الأحداث الأخيرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية" في المدينة.

وتضم المساعدات سلالًا غذائية ومستلزمات طبية وطحينًا ومحروقات وأكياسًا للجثث، بحسب المالكي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن هدوءًا حذرًا يسود جبهات القتال منذ منتصف ليل السبت الأحد، محذرًا من "تدهور الأوضاع الإنسانية والنقض الحاد في المستلزمات الطبية".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية "إخلاء مدينة السويداء من كل مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة"، في خطوة قال المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية خلدون الأحمد إنها جاءت "استجابة لنداء رئاسة الجمهورية وبنود الاتفاق".