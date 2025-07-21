شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت إلى مستويات مرعبة.. تحركات فلسطينية لوقف المجاعة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

مستويات غير مسبوقة من الجوع

الناس يتضوّرون جوعًا

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى مسار القانون الدولي، لفضح أبعاد استخدام التجويع والتعطيش سلاحًا في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لحشد أوسع حراك دولي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وترجمة القرارات والمواقف الدولية المعلنة إلى إجراءات ملزمة لوقف جميع جرائم الإبادة والتهجير والضم.وأوضحت خارجية فلسطين أن هذا التحرك يأتي في ظل حالات الموت المستمرة التي تسببها المجاعة في قطاع غزة، التي كان آخرها صباح الأحد استشهاد طفلة من مدينة دير البلح، نتيجة الجوع، مع تصاعد معاناة آلاف الأطفال من سوء التغذية، في وقت يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر الجماعية.بلغ الجوع وسوء التغذية مستويات غير مسبوقة في غزة، مع تأكيد الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء يحتاجون إلى علاج عاجل، في وقت تدخل القطاع كميات شحيحة من المساعدات في ظل القيود الإسرائيلية.وأفاد الدفاع المدني في غزة بأنه يرصد تزايد حالات "استشهاد الأطفال الرضع نتيجة الجوع الحاد وسوء التغذية"، مؤكدًا وفاة 3 أطفال على الأقل خلال الأسبوع المنصرم.وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل: "هذه الحالات المؤلمة لم تكن بسبب إصابات مباشرة من القصف، بل نتيجة نقص التغذية، وغياب الحليب، وانعدام الرعاية الصحية الأساسية".ويوم الأحد، وفي إحدى نقاط توزيع الطعام في النصيرات داخل مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مركز للنزوح، كان الأطفال الذين ينتظرون دورهم للحصول على طعام، يقرعون الصحون والأواني، وقد بدت علامات الجوع الشديد على وجوه معظمهم.وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يوليو من أن سعر الدقيق أصبح أعلى بـ3000 مرة مما كان عليه قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.وقال مدير البرنامج كارل سكاو الذي زار مدينة غزة مطلع الشهر الحالي: "الوضع هو الأسوأ الذي رأيته في حياتي".وأضاف: "قابلت أبًا فقد 25 كيلوجراما من وزنه خلال الشهرين الماضيين، الناس يتضوّرون جوعًا، بينما الطعام موجود على بُعد أمتار خلف الحدود".