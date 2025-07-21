شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة.. رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

صعوبة إعادة الإعمار

إعادة تأهيل مصفاة الجيلي

الدمام - شريف احمد - تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في مايو للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب.وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبًا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية.بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في أبريل 2023، ما أدى إلى تمزيق المدينة.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3,5 مليون من سكانها.وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة.لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد.وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية.وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه".واستعاد الجيش المصفاة المدمرة في يناير، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميًا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1,3 مليار دولار