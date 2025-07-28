شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: الحرب فى غزة يجب أن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن النزاع الحالي والحرب والمعاناة يجب أن تتوقف ويجب البدء بوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية، أنه لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات، مشددا على أهمية أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

وقال: "يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".