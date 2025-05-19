المشي اليومي يقلل خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة موسعة في المملكة المتحدة، شملت أكثر من 85 ألف شخص، أن المشي اليومي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان.

وأظهرت النتائج أن الفوائد تبدأ بالظهور عند 5000 خطوة يوميًا، وتزداد تدريجيًا ليصل انخفاض المخاطر إلى 11% عند 7000 خطوة، و16% عند 9000 خطوة، فيما استقرت الفوائد عند تجاوز هذا الحد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي النشاط البدني هو العامل الأكثر تأثيرًا، بغض النظر عن سرعة المشي وشملت الأبحاث 13 نوعًا من السرطان، كان أبرزها القولون والمستقيم والرئة لدى الرجال، والثدي والقولون وبطانة الرحم لدى النساء، حيث أصيب نحو 3% فقط من المشاركين بأحد هذه الأنواع خلال فترة متابعة استمرت 6 سنوات.

وأكد الباحثون أن النشاط البدني المرتفع يقلل خطر الإصابة بستة أنواع من السرطان، أبرزها المعدة والمثانة والكبد وبطانة الرحم، والرئة، والرأس، والرقبة، مما يعزز أهمية المشي 10000 خطوة يوميًا، لتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من السرطان.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط