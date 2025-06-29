الدكتور “النمر” يوضح: الفطور قبل 8:30 صباحًا يقلل خطر السكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تناول وجبة الفطور قبل الساعة 8:30 صباحًا يرتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة الإنسولين، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وجاء ذلك في توضيح طبي قدّمه “النمر” حول توقيت الفطور المثالي، مشيرًا إلى أن التبكير في تناول أول وجبة يوميًا قد يكون له دور كبير في الوقاية من اضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بداء السكري.

وأوضح أن انتظام توقيت الوجبات، وخاصة الفطور، يُعد جزءًا من نمط حياة صحي، داعيًا إلى اعتماد نمط غذائي متوازن ومبكر كأحد عوامل الحماية من الأمراض المزمنة.

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