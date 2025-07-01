جامعة طيبة تطلق برنامج “تجسير” لاستكمال البكالوريوس في التخصصات الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت جامعة طيبة عن إطلاق برنامج الترقية الأكاديمية “تجسير”، الذي يتيح فرصة استكمال درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الصحية، وذلك للعام الجامعي 1447هـ – 2025م.

ويشمل البرنامج تخصصات: التمريض، والصيدلة، وتقنية الأشعة التشخيصية، وعلوم المختبرات السريرية، ضمن مسار أكاديمي يستهدف تأهيل الكوادر الصحية ورفع كفاءتها العلمية والمهنية.

ويبدأ التقديم على البرنامج في الفترة من 11 إلى 22 محرم 1447هـ، على أن تُعقد المقابلات الشخصية خلال الفترة من 25 إلى 29 محرم، فيما ستُعْلَن النتائج بتاريخ 2 صفر.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ويحمل دبلومًا صحيًا بعد المرحلة الثانوية (القسم العلمي)، مع اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.

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