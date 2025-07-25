شكرا لقرائتكم خبر عن لو خارجة مع أسرتك في الاجازة.. إزاى تحمي طفلك من موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع أيام الإجازات، حيث يحرص الأطفال على الاستمتاع بالإجازة سواء على شواطئ البحر أو الخروج في نزهة مع أسرهم وممارسة التمارين الرياضية المختلفة وغيرها من الأنشطة التي تتطلب الخروج من المنزل، لذلك من المهم للأمهات حماية أطفالهم خارج المنزل للوقاية من مخاطر الطقس الحار، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح لحماية طفلك من أضرار الطقس الحار خاصة عند الخروج من المنزل:

يجب أن يرتدي طفلك ملابس فضفاضة فاتحة اللون وخفيفة الوزن، فهذا يمكن أن يساعد في منع الطفح الحراري والشعور بالحر الشديد.

احرصى على حمل زجاجة مياه وأن طفلك يشرب كمية كافية من الماء خاصة عند الخروج في الطقس الحار، لتجنب الجفاف والإجهاد الحرارى، مع الحرص على الجلوس في أماكن الظل.

احرصى على أن يرتدى طفلك قبعة عريضة الحواف لتغطي وجهه والرقبة والأذنين، خاصة عند الخروج والتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، مع ارتداء نظارة شمسية لتحمي عينيه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

استخدمى واقى الشمس لطفلك مقاوم للماء ووضعه قبل الخروج من المنزل بـ20 دقيقة، ثم إعادة وضعه كل ساعتين لحماية طفلك من أشعة الشمس.

احرصى على الخروج بأطفالك في الصباح الباكر أو مساءً لتجنب التعرض لأشعة الشمس من خلال نقل الأنشطة الخارجية أو مواعيد التمارين إلى الصباح والمساء بدلًا من منتصف النهار.

لا تتركى الأطفال في أماكن مغلقة بدون تهوية، مثل السيارات.

لا تعطي الأطفال الأدوية إذا ظهرت عليهم علامات ارتفاع درجة الحرارة دون استشارة الطبيب.

لا تدعى أطفالك يلعبون في الخارج لساعات طويلة في الحر دون مراقبتهم، اطلب منهم الراحة كل 30 دقيقة عند ممارسة الرياضة أو اللعب في الخارج، وقد يؤدي ممارسة الرياضة أو اللعب في درجات حرارة عالية إلى الجفاف وعواقب وخيمة أخرى.

تأكدى من فحص طفلك بانتظام إذا كان يشعر بالعطش، أو التعرق، أو الحرارة، أو القيء، أو جفاف الفم ولزوجة الماء، أو الصداع، إذا لم يستجب طفلك بشكل صحيح، أو كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو دوار، أو سرعة في التنفس، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور.